Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.06.2017 Среда 14:45
сейчас в эфире
14:20
Художественный фильм
Неуловимый Люк|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле на улице Родзевича-Белевича построят новую дорогу

В Орле на улице Родзевича-Белевича построят новую дорогу

Версия для печати

21.06.2017

В 2017 году в Северном районе г. Орла планируется начало строительства автодороги по улице Родзевича-Белевича от ул. Металлургов до ул. Бурова, сообщает пресс-служба городской администрации. Улица Родзевича-Белевича относится к улицам в жилой застройке и будет обеспечивать транспортную и пешеходную связь между ул. Металлургов и ул. Бурова, подъезда и подхода к жилым домам, в том числе к многоквартирному жилому дому № 8.

Как сообщили в МКУ «УКС г. Орла» строительная длина улицы составит 870 метров с тремя полосами движения. При строительстве полотна дороги планируется снос зеленых насаждений. Одновременно проектом вдоль дороги предусмотрено благоустройство и озеленение, а также устройство съездов к земельным участкам многоквартирных домов и детскому саду шириной проезжей части — 6,0 м. Сметная стоимость строительства автодороги составляет 71,35 млн рублей.

Также планируется обустройство автодороги дорожными знаками, светофорами, ограждениями, тротуарами, пешеходными переходами, наружным освещением, остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта.

Напомним, что 16 апреля специалисты городского управления градостроительства, представители подрядной организации «Орелстроймонтаж», ООО «Газпром межрегионгаз Орел» осмотрели территорию, по которой пройдет новая ветка газопровода. Отметим, что ее строительство позволит обеспечить теплоснабжение дома № 8. Ветку газопровода проложат между домами № 1 по этой улице и домом № 46 по ул. Бурова.

Ссылки по теме:

Полгода без воды

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40002

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.06.2017

Подготовка к отопительному сезону в Орле обойдется в 49,4 млн. руб.

21.06.2017

Останки 6 бойцов Красной Армии перезахоронят в Покровском районе

21.06.2017

Вадим Потомский встретился с послом Ирана в РФ

21.06.2017

В Орле открыли прием заявок на участие в ярмарке ремесел

21.06.2017

28 июня в рамках форума "Шатилово" состоятся День поля и Ярмарка сортов

$ USD60(+1.42)22.06
€ EUR66.798(+1.48)22.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online