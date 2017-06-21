В Орле на улице Родзевича-Белевича построят новую дорогу

В 2017 году в Северном районе г. Орла планируется начало строительства автодороги по улице Родзевича-Белевича от ул. Металлургов до ул. Бурова, сообщает пресс-служба городской администрации. Улица Родзевича-Белевича относится к улицам в жилой застройке и будет обеспечивать транспортную и пешеходную связь между ул. Металлургов и ул. Бурова, подъезда и подхода к жилым домам, в том числе к многоквартирному жилому дому № 8.

Как сообщили в МКУ «УКС г. Орла» строительная длина улицы составит 870 метров с тремя полосами движения. При строительстве полотна дороги планируется снос зеленых насаждений. Одновременно проектом вдоль дороги предусмотрено благоустройство и озеленение, а также устройство съездов к земельным участкам многоквартирных домов и детскому саду шириной проезжей части — 6,0 м. Сметная стоимость строительства автодороги составляет 71,35 млн рублей.

Также планируется обустройство автодороги дорожными знаками, светофорами, ограждениями, тротуарами, пешеходными переходами, наружным освещением, остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта.

Напомним, что 16 апреля специалисты городского управления градостроительства, представители подрядной организации «Орелстроймонтаж», ООО «Газпром межрегионгаз Орел» осмотрели территорию, по которой пройдет новая ветка газопровода. Отметим, что ее строительство позволит обеспечить теплоснабжение дома № 8. Ветку газопровода проложат между домами № 1 по этой улице и домом № 46 по ул. Бурова.

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