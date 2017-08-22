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В Орле на ул. Комсомольская снесут незаконные гаражи

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21.08.2017

В ближайшее время планируется снести восемь незаконных гаражей в пер. Молодогвардейском и в районе домов № 124 и № 132 по ул. Комсомольской. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Представители муниципалитета сначала предложили владельцам убрать конструкции самостоятельно. Кроме того, соответствующие обращения были опубликованы на официальном сайте администрации города, в «Орловской городской газете» и других СМИ. Однако владельцы проигнорировали предложение, и было принято решение о демонтаже.

В течение двух месяцев соответствующие работы проведет МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Ссылки по теме:

Гаражи орловских кооперативов «Энергетик», «Водопад», «Ока» останутся на прежнем месте

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