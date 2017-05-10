В Орле на остановках вывесят расписания движения транспорта

Поручение разместить расписание движения общественного транспорта на встрече с активистами Общероссийского народного фронта в апреле дал глава администрации города Орла Андрей Усиков. Тогда же был обозначен срок его выполнения — 17 мая.

Как проинформировали в управлении городского хозяйства и транспорта, расписания движения уже размещены на 176 остановочных пунктах. В ближайшие два дня она появится и на оставшихся 24 остановках — по ним проходит маршрут № 12 «ул. Планерная — ул. Цветаева», графики движения которого изменены с 6 мая.

В этом году основные транспортные узлы также начнут оборудовать электронными табло. На 2017 год запланирована установка 20 табло, еще на 50-ти остановочных пунктах будут размещены пластиковые таблички, изготовленные типографским способом. Как пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи Вадим Ничипоров, уже до конца месяца их планируется разместить на 25 конечных остановках.

Мероприятия проводятся в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017 — 2025 годы.

Также жители Орла могут в режиме реального времени отслеживать движение автобусов на сайте bus57.ru/.