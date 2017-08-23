В Орле на Дубровинского ограничат движение до 30 сентября
23.08.2017
В связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, до 30 сентября ограничено движение автотранспорта (сужена проезжая часть) по Набережной Дубровинского на участке от ул. Степана Разина до ул. Новосильской.
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