В Орле на Дубровинского ограничат движение до 30 сентября

В связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, до 30 сентября ограничено движение автотранспорта (сужена проезжая часть) по Набережной Дубровинского на участке от ул. Степана Разина до ул. Новосильской.

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