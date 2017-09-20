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  3. В Орле мошенники вымогают деньги от имени главы регионального Роспотребнадзора Румянцева

В Орле мошенники вымогают деньги от имени главы регионального Роспотребнадзора Румянцева

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20.09.2017

Сегодня Управление Роспотребнадзора по Орловской области заявило, что неизвестные лица в Орле совершают мошеннические действия от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева.

По информации ведомства, в последнее время представителям коммерческих и некоммерческих структур Орла по телефону обращаются неизвестные с просьбами перечислить денежные средства для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования в областную детскую больницу.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует, что всякие просьбы и требования об оказании благотворительной помощи или благотворительного взноса на проведение каких-либо мероприятий от имени руководителя, его заместителей или иных должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Орловской области являются «лжепросьбами».

Обо всех фактах, ставших известными Управлению Роспотребнадзора по Орловской области благодаря правовой грамотности и активной гражданской позиции представителей коммерческих и некоммерческих структур, руководителем Управления Роспотребнадзора по Орловской области проинформированы правоохранительные органы.

О подобных случаях обращения с «лжепросьбами» Управление Роспотребнадзора просит сообщать по телефону (4862) 41-51-97, на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Орловской области: uprav@57.rospotrebnadzor.ruили письменно по адресу: 302040, г.Орел, Наугорское шоссе, 2а.

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