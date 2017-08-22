В Орле эвакуируют жителей дома по наб. Дубровинского, 68

Вчера, 21 августа, в администрацию города поступило письмо от подрядчика, занимающегося обследованием дома по адресу наб. Дубровинского, 68. Специалисты выявили угрозу обрушения одной из стен дома. Члены КЧС приняли решение сегодня, 22 августа, провести эвакуацию жителей дома по наб. Дубровинского, 68. Тем, кому это необходимо, будет предоставлено жилье из маневренного фонда муниципалитета.

По информации пресс-службы городской администрации, отселение будет носить временный характер. Сегодня проектная организация предложит рекомендации по недопущению ЧС и первоначальному укреплению стены. Затем обследование будет продолжено, и по его итогам будет принято решение о сносе или капитальном ремонте здания.

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