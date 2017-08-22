Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.08.2017 Вторник 22:27
сейчас в эфире
21:20
Художественный фильм
Красные огни|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле эвакуируют жителей дома по наб. Дубровинского, 68

В Орле эвакуируют жителей дома по наб. Дубровинского, 68

Версия для печати

22.08.2017

Вчера, 21 августа, в администрацию города поступило письмо от подрядчика, занимающегося обследованием дома по адресу наб. Дубровинского, 68. Специалисты выявили угрозу обрушения одной из стен дома. Члены КЧС приняли решение сегодня, 22 августа, провести эвакуацию жителей дома по наб. Дубровинского, 68. Тем, кому это необходимо, будет предоставлено жилье из маневренного фонда муниципалитета.

По информации пресс-службы городской администрации, отселение будет носить временный характер. Сегодня проектная организация предложит рекомендации по недопущению ЧС и первоначальному укреплению стены. Затем обследование будет продолжено, и по его итогам будет принято решение о сносе или капитальном ремонте здания.

Ссылки по теме:

В Орле может появиться дублёр улицы Московской у набережной Дубровинского

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41526

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.08.2017

Более 10 млрд руб. вложат в развитие и инвестпроекты моногородов России до конца 2018 г.

22.08.2017

Юнармейцы Поста № 1 Орла отметили День Государственного флага Российской Федерации

22.08.2017

С начала года орловским перевозчикам выписали более 30 штрафов

22.08.2017

Медведев выделил Орловщине 112,2 млн руб. на лекарства для льготников

22.08.2017

Орловский ПФР назвал новый вид мошенничества

$ USD59.0396(-0.1)23.08
€ EUR69.59(+0.16)23.08

Наш опрос

Что отремонтировали в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online