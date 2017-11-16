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В Орле для детей-сирот закупили новые квартиры

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16.11.2017

Аукционы на приобретение квартир для детей-сирот состоялись в областном центре 15 и 16 ноября.

Муниципальный контракт на покупку 10 квартир будет заключен с ЗАО «Новый стиль-2004». Еще одну администрация Орла приобретет у ООО «СК Управление недвижимостью». На эти цели направлено более 17 млн рублей.

Как пояснили в жилищном отделе, в этом году уже 30 орловцев из этой категории стали обладателями новых квартир. До конца года в собственное жилье вселятся еще шесть, квартиры для них приобретены в строящемся доме на ул. 1-я Пушкарная.

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