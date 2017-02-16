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В Орле 61 ребенок устроен в семьи

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16.02.2017

В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства администрации города Орла выявили 73 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из них 58 детей были устроены в семьи, трое усыновлены, 12 детей определены в государственные учреждения.

Об этом 15 февраля на профильном комитете городского Совета народных депутатов сообщила заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Алла Шайкина.

В минувшем году 73 орловца прошли обучение в школе приемных родителей на базе муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла». Это занятия для потенциальных усыновителей, опекунов, приемных родителей. Как рассказала Алла Владимировна, уже 37 «выпускников школы» взяли на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего на учете в отделе опеки и попечительства состоит 1107 подопечных: 523 несовершеннолетних и 584 недееспособных граждан, сообщает пресс-служба городской администрации.

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