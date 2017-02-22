В областной администрации обсудили готовность предприятий АПК к весенним полевым работам

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов провел заседание штаба по организации и проведению весенних полевых работ.

В заседании приняли участие начальники управлений Департамента сельского хозяйства области, начальники отделов сельского хозяйства районных администраций, руководители сельскохозяйственных организаций региона, поставщики материально-технических ресурсов, руководители кредитных организаций, отраслевых профсоюзных организаций, АККОР, представители аграрной науки.

По прогнозу на 2017 год посевная площадь ожидается на уровне 1248,5 тыс. га. Планируется значительное увеличение посевной площади технических культур, которые в 2016 году занимали 186,9 тыс. га. В 2017 году ожидается 207,4 тыс. га. Больше будет посеяно подсолнечника и сои.

В 2017 году проведение ярового сева планируется на площади 720,0 тыс. га.

Исходя из данных агрометеорологических параметров и визуальных наблюдений, было отмечено, что условия для перезимовки озимых культур в настоящее время благоприятные.

По состоянию на текущую дату отремонтировано 81 % тракторов, 92 % почвообрабатывающих агрегатов, 92 % сеялок и посевных комплексов, приобретено 92тыс. тонн удобрений или 65,7 % от запланированного объёма, что на 15,2 % больше, чем в 2016 году.

В настоящее время ведутся работы по доведению семенного материала до посевных кондиций.

По итогам заседания Штаба руководителям районных органов управления АПК совместно с хозяйствующими субъектами районов рекомендовано провести анализ формирующейся структуры посевных площадей с целью оптимизации севооборотов, учитывая рентабельность производства.

Следует также проводить разъяснительную работу с сельхозпроизводителями о необходимости проведения проверки качества и фитоэкспертизы семян.