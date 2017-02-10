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  3. В области стартовала очередная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц

В области стартовала очередная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц

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10.02.2017

УФНС России по Орловской области напоминает, что задекларировать свои доходы необходимо налогоплательщикам, которые в 2016 году продали имущество, находившееся в собственности менее 3-х лет, — в отношении имущества, приобретенного до 1 января 2016 года, менее 5-ти лет — в отношении имущества, приобретенного с 1 января 2016 года.

Представить декларацию по форме № 3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо в налоговые органы по месту жительства (месту учета). Предельный срок подачи декларации − 2 мая 2017 года.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.

За непредставление декларации по НДФЛ и неуплату налога в срок предусмотрены штрафные санкции. Штраф за непредставление декларации в срок − 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ −20% от суммы неуплаченного налога.

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