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В области стартовал новый образовательный проект для чиновников

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06.02.2017

Данная инициатива отвечает поставленным Президентом страны В. В. Путиным задачам по развитию системы госуправления, созданию нового класса государственных служащих — «государственных менеджеров».

Около 200 участников курса получат на электронную почту пять e-mail-факультативов по вопросам проектного управления (ГОСТы, нормативно-правовые акты, образцы документов, шаблоны форм, слайды).

Проект будет реализовываться с 6 по 10 февраля. Его старт приурочен к годовщине принятия Петром I первого документа о государственной службе и порядке управления делами государственного хозяйства — «Табели о рангах всех чинов».

Курсом предусмотрена обратная связь в формате анкетирования.

Куратором проекта является первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

Проектный офис создан в составе Администрации Губернатора и Правительства Орловской области. Его возглавил руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов.

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