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В области продолжается реализация программы развития цифрового телевидения

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06.02.2017

О некоторых итогах работы рассказал сегодня, 6 февраля, на заседании регионального Правительства под председательством Вадима Потомского руководитель Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин.

Сеть цифрового эфирного телевидения и радио в регионе включает в себя 29 объектов связи, что позволит 97,9% жителей региона принимать 10 телевизионных и 3 радиоканала в современном цифровом формате (первый мультиплекс).

В полном объеме выполнены работы по первым трем этапам строительства сети эфирного цифрового вещания пакета программ 2 мультиплекса (10 телевизионных каналов: «Рен ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ 3», «Пятница», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «Звезда»).

Вещание второго мультиплекса сегодня ведется в городах Орел и Ливны.

В настоящее время областным Департаментом промышленности, связи и торговли начаты работы по подготовке проекта программы развития регионального телевидения. Орловский телецентр проводит работы по созданию точки доступа в черте города Орла, что повысит доступность использования сети цифрового телевидения для региональных телевизионных компаний.

Федеральный закон «О средствах массовой информации» обязывает операторов кабельного телевидения разместить обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой 21-й кнопке. Это повысит статус региональных СМИ, а потребитель получит более полную информацию.

Согласно проведенному 1 февраля конкурсу таким телеканалом определен канал «Первый Областной».

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