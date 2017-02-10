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В Маслозаводском переулке отремонтируют дорогу и ж/д переезд

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10.02.2017

Анатолий Мишанов поручил подготовить «дорожную карту» по капитальному ремонту автодороги к железнодорожному переезду в районе Маслозаводского переулка в Орле.

Поручение дано Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области совместно с администрацией города Орла, РЖД и ГИБДД на совещании в областной администрации по вопросам, касающимся железнодорожных переездов и участков на территории области.

В работе совещания под руководством первого заместителя Председателя Правительства Орловской области Анатолия Мишанова приняли участие руководитель Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Кобзарь, представители руководства муниципальных образований.

Участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения безопасности движения на железнодорожном переезде 7 км перегона Кромская — Цон (пер. Маслозаводской в городе Орле).
Как сообщил заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушин, реконструкция участка потребует поднятия профиля дороги. Также необходимо провести работы, связанные с отводом ливневых вод.

Затруднение движения связано и с проездом транзитного транспорта через железнодорожный переезд. «По вопросу строительства западного обхода города Орла мы сейчас плотно работаем с Росавтодором. Думаю, в ближайшее время мы найдем решение по реализации этого проекта», — сообщил Анатолий Мишанов.

На совещании также был рассмотрен вопрос об устройстве пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Чечневой в городе Орле и ТМК «ГРИНН». Проектно-изыскательские работы стоимостью более 1 млн рублей готово провести РЖД за свой счет.

Администрации города Орла рекомендовано организовать совещание по вопросу устройства перехода с участием застройщиков, заинтересованных в появлении безопасного железнодорожного перехода для повышения привлекательности застраиваемых ими территорий.

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