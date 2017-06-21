В Малоархангельском районе построят станцию обезжелезивания

Вадим Потомский дал поручения по решению социально значимых вопросов в Малоархангельском районе. В частности, речь идет об улучшении качества водоснабжения населения, дорожных работах.

В нынешнем году планируется выполнить работы на водозаборном узле в Малоархангельске. На эти цели в областном и муниципальном бюджетах заложено почти 12 млн рублей. Проектом запланировано строительство двух водонапорных башен высотой 18 м и емкостью 50 куб. м, а также насосной станции подземного типа, блочно-модульной станции обезжелезивания производительностью 27 куб. м в час, сетей водопровода протяженностью 145 м и водоотведения протяженностью 313,5 м.

Для обеспечения водоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям, по ул. Моложежной и пер. Березовому в Малоархангельске в 2017 году запланировано строительство водопровода протяженностью 1,6 км. На эти цели из областного и муниципального бюджетов будут выделены 2,2 млн рублей.

В этом году также планируется отремонтировать автомобильную дорогу местного значения «Архарово — Беловский» в Малоархангельском районе протяженностью свыше 5 км. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Поручения, связанные с решением этих и ряда других вопросов, были даны главой региона по итогам его встреч с жителями Малоархангельского района, а также представителями общественных объединений.

Напомним, что 17 мая Вадим Потомский посетил Малоархангельский район и провел встречу с гражданами. Во встрече принимали участие члены регионального Правительства и глава Малоархангельского района Юрий Маслов. Большая часть вопросов, с которыми жители района обратились к главе региона, касались ремонта дорог и строительства объектов коммунально-инженерной инфраструктуры.

Ссылки по теме:

Специальный репортаж. Визит Вадима Потомского в Малоархангельский район