В летних лагерях Орловщины в канун 5 августа состоятся праздничные смены

В период подготовки к празднованию будут проведены торжественные линейки, творческие конкурсы патриотической направленности, вечера памяти.

В оздоровительно-образовательном центре «Ёлочка» с 22 июля по 11 августа состоится смена «Дети, мир, красота!». В ходе смены будут организованы двухдневный Марш мира по местам боевой славы Орловщины и выставка изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек». 5 августа дети и подростки примут участие в мероприятиях, посвященных Дню города Орла.

В рамках смены «Творческая мозаика» в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Юбилейный» с 26 июля по 6 августа запланированы конкурсы патриотической песни «Городу над Окой посвящается», конкурсы чтецов, плакатов и коллажей «Орловщина — любимый край». Также состоится флэш-моб с участием 200 детей и подростков.

В детском оздоровительно-образовательном центре «Сосновый бор» в период со 2 по 13 августа будет организована профильная смена «Юнармейцы, вперёд!». В ней примут участие 160 активистов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Орловской области. Программой смены предусмотрены экскурсия в историко-краеведческий музей г. Дмитровска, музей центра «Сосновый бор». Также состоятся военно-патриотическая игра «Зарница» и выставка оружия, организованная патриотическим клубом «Орел» совместно с поисковым отрядом Дмитровского района. Помимо этого, пройдут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напомним, что в Орловской области по состоянию на 14 июня года в первую смену летней кампании было открыто 387 оздоровительных учреждений различного типа, в которых отдыхали более 20,5 тыс. детей.

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