В Кромском районе прошел выездной семинар службы Государственного технического надзора по Орловской области
19.04.2017
Мероприятие было посвящено 59-й годовщине образования службы Гостехнадзора. Темой выездного семинара стала обеспеченность сельскохозяйственных и других предприятий инженерно-техническим персоналом и кадрами механизаторов.
Участники семинара ознакомились с работой ООО «Арта», побывали в Кромском филиале Орловского техникума агротехнологий и транспорта, где обучают будущих механизаторов. Также посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Потенциал» и коттеджный поселок, построенный в п. Кромы ООО «Строитель» (руководитель Александр Егорцев).
Подводя итоги мероприятия, руководитель службы Гостехнадзора по Орловской области Валерий Овсянников отметил высокий уровень подготовки персонала в ООО «Арта».
Семинар завершился церемонией награждения инспекторов и ветеранов службы Гостехнадзора в связи с 59-ой годовщиной ее образования.
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