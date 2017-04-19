В Кромском районе прошел выездной семинар службы Государственного технического надзора по Орловской области

Мероприятие было посвящено 59-й годовщине образования службы Гостехнадзора. Темой выездного семинара стала обеспеченность сельскохозяйственных и других предприятий инженерно-техническим персоналом и кадрами механизаторов.

Участники семинара ознакомились с работой ООО «Арта», побывали в Кромском филиале Орловского техникума агротехнологий и транспорта, где обучают будущих механизаторов. Также посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Потенциал» и коттеджный поселок, построенный в п. Кромы ООО «Строитель» (руководитель Александр Егорцев).

Подводя итоги мероприятия, руководитель службы Гостехнадзора по Орловской области Валерий Овсянников отметил высокий уровень подготовки персонала в ООО «Арта».

Семинар завершился церемонией награждения инспекторов и ветеранов службы Гостехнадзора в связи с 59-ой годовщиной ее образования.