В Колпне отметили день района

Праздничное мероприятие проходило 19 августа в одном из живописных мест Колпнянского района — Шушляпинском лесу. На праздник приехали представители областной и районной власти, жители района и гости из других муниципальных образований.

От имени Губернатора Орловской области Вадима Потомского и регионального Правительства колпнянцев поздравил заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин. «Вы можете гордиться славной историей своей малой родины. И в годы войны, и в мирное время герои, которые выросли на этой земле, защищали свободу и рубежи Отчизны. На сегодняшний день Колпнянский район по многим направлениям является лидером в Орловской области. Ваши трудовые достижения вносят значительный вклад в ее развитие», — подчеркнул Вячеслав Леонидович.

К поздравлениям присоединились глава Колпнянского района Виктор Громов, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Сафонов и депутат Орловского Облсовета Олег Бушля.

За высокие показатели в труде, большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с празднованием 89-ой годовщины района Почетные грамоты и Благодарности получили более ста колпнянцев. В торжественной обстановке за выдающиеся заслуги перед районом звание Почетного гражданина Колпнянского района Орловской области было присвоено Александру Петровичу Павлову.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа: концерт с участием местных исполнителей, подворья сельских поселений, детские аттракционы, игра в лазертаг, забеги лошадей.