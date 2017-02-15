В храме Вятского Посада начались первые службы

Сегодня, 15 февраля, службу в нижнем храме провел схиархимандрит Илий. На богослужение в праздник Сретения Господня приехал Губернатор Орловской области Вадим Потомский, а также представители областной и городской власти, жители поселка Вятский Посад.

Напомним, строительство храма Сретения Господня началось в прошлом году. Храм создается по благословению батюшки Илия. В летом 2016 года купола храма освятил Глава Русской Православной Церкви − Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Финансирование работ осуществляется на средства благотворителей при поддержке Губернатора Орловской области Вадима Потомского. Глава региона лично курирует ход строительства.

При храме будет работать крупнейший в Центральном федеральном округе Православный центр, в который войдет духовная семинария, церковно-приходская школа, а также ремесленные мастерские.