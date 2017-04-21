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В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина

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21.04.2017

В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина, сообщил «Интерфаксу» один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле», — сказал Сысоев «Интерфаксу», уточнив, что документ был внесен в Госдуму в четверг после обеда. Однако, как как сообщает корреспондент «Интерфакса», в базе данных нижней палаты он пока не зафиксирован.

«Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», — уточнил парламентарий.

Представитель ЛДПР утверждает, что на эту законодательную инициативу его, коллег по фракции и представителей от парламентского большинства, сподвигли результаты опроса «Левады-центра», согласно которым большинство россиян высказалось за захоронение тела Ленина. «Мы изучили этот вопрос и подготовили свой законопроект, так как считаем, что надо в год столетия Революции отдать дань уважения этому человеку, который в свое время был крещен и заслуживает быть погребенным», — отметил парламентарий.

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