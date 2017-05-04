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В этом году в Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

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04.05.2017

Сегодня, 4 мая, в администрации города Орла состоялось второе заседание общественной комиссии по формированию комфортной городской среды.

Члены комиссии, в состав которой вошли специалисты администрации города, представители депутатского корпуса и общественных организаций, рассмотрели 45 заявок от жителей областного центра по включению их дворов в программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году». Предварительно они осмотрели дворовых территорий и изучили документацию, поступившую от горожан. Три предложения поступило после завершения сроков приема заявок, поэтому их было предложено включить в программу в последующие годы. Еще пять заявок поданы с нарушениями действующего законодательства и утвержденного порядка, поэтому они будут возвращены заявителям. По итогам заседания 37 дворовых территорий будут включены в список дворов, которые отремонтируют в этом году.

В него войдут и 40 дворовых территорий, которые рассмотрели на предыдущем заседании, состоявшемся 28 апреля. Всего было подано 86 заявок.

Полный список дворов будет опубликован на официальном сайте администрации города Орла после его формирования.

Также сегодня определили и те общественные территории, благоустройство которых начнется в этом году. От заинтересованных лиц поступило 32 заявки: 14 на благоустройство бульвара Победы, 11 — Детского парка, 6 — парка Ботаника. Бульвар космонавтов, по которому была подана одна заявка, предложено включить в программу последующих годов, так как она была подана позже окончания срока приема заявок.

Как пояснил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев, в 2017 году на их благоустройство направят ориентировочно около 15 млн рублей.

Самые масштабные работы ожидают бульвар Победы, который должен стать визитной карточкой областного центра. Работы здесь будут вестись поэтапно. В этом году на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Сурена Шаумяна планируется оборудовать современный фонтан, заменить освещение, установить новые светильники, скамейки и урны, выполненные в едином стиле.

Также приступят к работам в парке Ботаника: заасфальтируют центральную дорожку, восстановят освещение и установят лавочки и урны. В этом году планируется составить проектно-сметную документацию на благоустройство Детского парка.

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