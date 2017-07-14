В это воскресенье на Орловском ипподроме пройдёт Открытый турнир по преодолению препятствий «Кубок Вятича».

Мероприятие начнется в 12 часов. Вход на открытый турнир будет свободным.

Адрес Орловского ипподрома — г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6.

Проезд: трамвай №№ 1 и 3 — остановка «Живмаш»; маршрутное такси №№ 356 и 400 — остановка «Ипподром».