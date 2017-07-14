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  3. В это воскресенье на Орловском ипподроме пройдёт Открытый турнир по преодолению препятствий «Кубок Вятича»

В это воскресенье на Орловском ипподроме пройдёт Открытый турнир по преодолению препятствий «Кубок Вятича»

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14.07.2017

В это воскресенье на Орловском ипподроме пройдёт Открытый турнир по преодолению препятствий «Кубок Вятича».
Мероприятие начнется в 12 часов. Вход на открытый турнир будет свободным.
Адрес Орловского ипподрома — г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6.
Проезд: трамвай №№ 1 и 3 — остановка «Живмаш»; маршрутное такси №№ 356 и 400 — остановка «Ипподром».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40878

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