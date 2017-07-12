В День города орловцы разыграют «Кубок Спартака» по жиму. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Борьба пройдет в двенадцати весовых категориях (семи у мужчин и пяти у женщин).

Личные результаты будут определяться по наибольшему поднятому весу.

Состязания пройдут в зале «Ратиборец» на Кромской, 25. Начало — в 11 часов.