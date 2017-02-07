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  3. В банковской системе области снизилось количество выявленных фальшивых денег

В банковской системе области снизилось количество выявленных фальшивых денег

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07.02.2017

В банковском секторе Центрального федерального округа в четвертом квартале 2016 года выявлено 8 108 российских денежных знаков, имеющих признаки подделки. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 551 единицу. В банковской системе Орловской области за тот же период выявлено 55 фальшивых денежных знаков Банка России, их количество снизилось на 18 единиц.

Как отметили в Отделении по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО, наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей: в октябре-декабре прошлого года таких фальшивок выявлено 27 и 26 штук соответственно.

Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств в целом по ЦФО в четвертом квартале 2016 года составило 1 362 штук. Здесь традиционно лидирует доллар США, на втором месте находится евро, а также обнаружены поддельные банкноты китайского юаня и английского фунта стерлингов.

В Орловской области в октябре-декабре 2016 года были обнаружены 2 поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

Подробная информация о защитных признаках банкнот Банка России находится на официальном сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31018

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