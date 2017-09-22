Сегодня в Орле в ТМК «ГРИНН» состоялся круглый стол по внедрению Всероссийского проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо». Мероприятие предварило открытие V Всероссийской Гимназиады и Всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо». Среди почетных гостей мероприятия присутствовали губернатор Орловской области Вадим Потомский, заместитель министра образования Вениамин Каганов, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Вадим Потомский в рамках круглого стола заявил, что в 11 школах Орловской области будут оборудованы спортивные залы для занятий самбо. Кроме того, по словам губернатора, в 2018 году Орел примет первый чемпионат мира по школьному самбо.