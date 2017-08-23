В 2017 году в Орловской области посадили лес на 112,7 га

В 2017 году в Орловской области лесные культуры посажены на площади 112,7 га, сообщила пресс-служба областной администрации. Также в 2017 году агротехнические работы по уходу за лесными культурами выполнены на 520,4 га. Годовой план данной работы составляет 898,1 га.

Отмечается, что в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» приоритетным является воспроизводство высокоствольных дубрав семенного происхождения.

Мероприятия по уходу за молодняком в текущем году сотрудники лесного хозяйства проведут на 157 га. На 70 га молодые насаждения уже освобождены от зарастания второстепенными породами.

Общая площадь лесных массивов Орловской области по состоянию на 1 января 2017 года составляет 210,6 тыс. га. 30 % лесов отнесено к зеленым и лесопарковым зонам, на которых действует ограниченный режим лесопользования.

Напомним, что в мае в Орловской области был успешно реализован экологический проект «Подари лес другу!». В его рамках на землях лесного фонда Новосильского лесничества, где расположена жемчужина орловских лесов — Шатиловские лесные угодья, на площади 10 гектаров посажено 50,2 тыс. штук саженцев клена остролистного и дуба черешчатого. Работы по подготовке почвы и посадке выполнены автономным учреждением Орловской области «Ливнылес», оно же осуществляло и закупку саженцев.