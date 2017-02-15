В 2017 году произошли изменения в механизмах оказания государственной поддержки АПК

Этот вопрос обсуждался на выездном расширенном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов, в работе которого принял участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

Также на выездном заседании рассматривались предварительные итоги работы малых форм хозяйствования в 2016 году и взаимоотношения Департамента сельского хозяйства Орловской области с получателями государственной поддержки в 2017 году.

С 2017 года изменения вносятся в структуру и механизм оказания государственной поддержки, в том числе поддержку в области растениеводства (несвязанная поддержка), поддержку в области молочного скотоводства (повышение продуктивности молочного КРС), содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития АПК (единая субсидия), поддержку инвестиционного кредитования в АПК, компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК.

Сельхозтоваропроизводитель перестает быть объектом субсидирования по процентной ставке. Он становится получателем льготного кредита (не более 5% годовых) в кредитных учреждениях.

В отношении программы «Устойчивое развитие сельских территорий» наиболее существенным является то, что представление в Минсельхоз России и Росавтодор заявочной документации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществляется до 1 июля 2017 года при условии наличия проектно-сметной документации на объекты капитального строительства и положительного заключения госэкспертизы.

Для получения субсидии с каждым сельхозтоваропроизводителем Департаментом сельского хозяйства будет заключено соглашение на основании типовой формы по каждому виду субсидии.

Соглашением предусматривается в обязательном порядке достижение показателя результативности использования субсидии.