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  3. В 2016 году в Орле установили 35 новых светофоров

В 2016 году в Орле установили 35 новых светофоров

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03.02.2017

Заказчиком при исполнении программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле» в прошлом году выступало МКУ «УКХ», подрядчиком — ООО «Дорзнаксервис». Как доложил начальник «Управления коммунальным хозяйством» Дмитрий Зуев, муниципальным контрактом предусмотрено обслуживание и содержание светофорных объектов, дорожных знаков, а также выполнение решений комиссии по безопасности дорожного движения на основании постановлений администрации города.

В оперативном управлении МКУ «УКХ» числятся 143 светофорных объекта и 8500 дорожных знаков. В прошлом году было установлено 35 новых светофорных объектов (32 из них — возле учреждений образования) и 1800 дорожных знаков.

По информации заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу Алексея Панфилова, в прошлом году в областном центре произошло 421 ДТП с пострадавшими. В 275 случаях среди сопутствующих условий отмечались недостатки улично-дорожной сети. Наиболее распространенные виды ДТП в Орле — столкновения (186 случаев) и наезды на пешеходов (152 случая).

По итогам прошлого года сотрудники Госавтоинспекции выделили в городе 11 аварийно-опасных участков дороги. Напомним, что участок признается таковым, если на нем в течение года произошло минимум три ДТП одного вида или пять ДТП разных видов. В Орле это ул. Металлургов, 4, ул. Московская, 175, ул. Московская, 44, ул. Васильевская, 119 (пересечение с Циолковского), Карачевское шоссе, 75, Комсомольская, 229, Наугорское шоссе, 17, ул. Октябрьская, 40 (пересечение с ул. Пионерской), пересечение ул. Октябрьской и 60 лет Октября, Московское шоссе, 126, Московское шоссе, 173. На заседании комиссии ГИБДД внесла предложения и рекомендации по снижению аварийности на этих участках.

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Напротив ОГИИК установят светофор

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