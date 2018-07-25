Стратегия социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года вынесена на широкое общественное обсуждение

Проект соответствующего документа опубликован на Портале Орловской области.

Такое заявление Андрей Клычков сделал сегодня на первом заседании Экспертного совет по развитию предпринимательства при Губернаторе области.

«При поддержке и непосредственном участии каждого из вас нам предстоит претворять в жизнь Стратегию развития Орловской области на период до 2035 года, разработанную в соответствии с федеральным законодательством», — обратился врио Губернатора к присутствующим.

По его словам, документ описывает состояние экономики, анализирует сильные и слабые стороны региона, устанавливает показатели, которые должны быть достигнуты.

Ключевой целью совместной работы Андрей Клычков назвал благополучие орловцев, комплексное развитие всех секторов экономики и социальной сферы.

Он выразил надежду на активное участие рядовых граждан, общественных организаций, предпринимателей, экспертов в подготовке плана совместных действий, определении приоритетов.

Общественное обсуждение проекта продлится до 7 августа.

Глава Орловщины особо подчеркнул, что реализация Стратегии уже осуществляется в рамках 10 губернаторских программ, касающихся благоустройства, дорожного строительства, ввода жилья, других актуальных вопросов.

Как сообщил и.о. руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев, проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в РФ» при методическом содействии Минэкономразвития России.

В его подготовке непосредственное участие принимали органы исполнительной государственной власти региона в рамках своих полномочий.

В документе отражены основные характеристики Орловщины, оценки достигнутых результатов социально-экономического развития, конкурентные преимущества.

Стратегические приоритеты и задачи области до 2035 года включают несколько направлений:

— «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»;

— «Создание комфортной среды для жизни на территории Орловской области»;

— «Создание условий для долгосрочного эффективного экономического развития»;

— «Повышение эффективности государственного управления и развитие гражданского общества»;

— «Повышение уровня бюджетной обеспеченности Орловской области и обеспечение эффективного использования государственного имущества».

При достижении намеченных целей будет использован программно-целевой и проектный подход.

Решение поставленных задач будет производиться в рамках конкретных государственных программ.

В дальнейшем последует утверждение детального плана реализации Стратегии.

Также экспертное мнение высказала директор Департамента инновационной политики ОГУ имени И. С. Тургенева Алена Уварова.

Андрей Клычков подчеркнул, что Стратегия не должна носить рамочный, формальный характер. При ее утверждении необходимо учитывать анализ всех сегментов рынка, мнение граждан.

Члены Экспертного совета внесли первые замечания и предложения по реализации Стратегии.

На их взгляд, документ должен раскрывать особенности и преимущества нашего региона, грамотно его позиционировать, включать мероприятия, направленные на повышение уровня жизни, мотивировать на реализацию новых инвестпроектов.