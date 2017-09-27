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Советник Путина отметил успехи Орловщины в сельском хозяйстве

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27.09.2017

Сегодня советник президента Российской Федерации Александр Бедрицкий в ходе встречи с губернатором Орловской области Вадимом Потомским отметил достижения Орловщины в уборочной кампании, а также обсудил перспективы социально-экономического развития региона. Встреча состоялась в областной администрации. Визит Бедрицкого приурочен ко дню 80-летия основания Орловской области.

Бедрицкий поздравил Потомского и жителей региона с праздником и преподнес губернатору памятный знак с изображением великомученика Георгия Победоносца.

В свою очередь губернатор Потомский вручил советнику президента памятный знак «80 лет Орловской области».

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