Советник Путина отметил успехи Орловщины в сельском хозяйстве
27.09.2017
Сегодня советник президента Российской Федерации Александр Бедрицкий в ходе встречи с губернатором Орловской области Вадимом Потомским отметил достижения Орловщины в уборочной кампании, а также обсудил перспективы социально-экономического развития региона. Встреча состоялась в областной администрации. Визит Бедрицкого приурочен ко дню 80-летия основания Орловской области.
Бедрицкий поздравил Потомского и жителей региона с праздником и преподнес губернатору памятный знак с изображением великомученика Георгия Победоносца.
В свою очередь губернатор Потомский вручил советнику президента памятный знак «80 лет Орловской области».
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