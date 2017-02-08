Состоялось первое заседание Попечительского совета ОГУ им. И. С. Тургенева

Мероприятие прошло 8 февраля в Фундаментальной научной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева.

Открыл заседание Губернатор Орловской области, председатель Попечительского совета университета Вадим Потомский. Глава региона зачитал приветствие руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, члена попечительского Совета ОГУ им. И. С. Тургенева, почетного профессора вуза Геннадия Зюганова. «Уверен, что профессионализм и высочайшая ответственность членов Попечительского совета будут способствовать продвижению нашего опорного вуза на лидирующие позиции среди высших учебных заведений не только Черноземья, но и всей Российской Федерации», — отметил Геннадий Зюганов в приветствии.

В свою очередь Вадим Потомский выразил уверенность, что решение Министерства образования и науки РФ о присвоении статуса «опорного» ОГУ им. И. С. Тургенева первым в числе 11-ти вузов России, позволит создать в Орле один из самых мощных научных и кадровых центров Черноземья.

«Фактически, в регионе формируется интеграционная площадка, которая станет генератором новых идей, драйвером инновационного развития науки, культуры и экономики», — подчеркнул Губернатор области.

Также было отмечено, что решением Ученого совета в 2016 году был создан Попечительский Совет университета. В его состав вошли уважаемые и авторитетные орловцы, работающие практически во всех отраслях народного хозяйства, сферах науки и культуры.

«Убежден, что в таком составе мы сможем оказать нашему главному вузу весомую поддержку. Вместе нам по силам сделать университет мощным интеллектуальным центром, реальной точкой роста региона», — сказал глава региона.

В рамках заседания Совета Губернатор области вручил знак «В память 450-летия города Орла» почетному гражданину города Орла, руководителю региональной общественной организации «Орловское землячество» Альберту Иванову.

С докладом о выполнении первого этапа программы развития опорного вуза за 2016 год выступила и. о. ректора Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева Ольга Пилипенко.

Затем состоялось его обсуждение членами Попечительского совета и формирование плана работы на текущий год.

По итогам заседания Губернатор Орловской области озвучил основные задачи Попечительского совета вуза на 2017 год. Планируется провести работу по открытию военной кафедры в университете. Также в планах — рассмотреть вопрос о государственно-частном партнёрстве по развитию кампуса университета, в том числе строительство многоквартирного дома (посёлка) для профессорско-преподавательского состава. Кроме того, планируется оказать содействие в организации в структуре университета детского сада.