Сервис отслеживания общественного транспорта продолжит функционировать в 2018 году в Орле

31 декабря истекает срок муниципального контакта на обслуживание интернет-сервиса «Транспорт-онлайн» и мобильного приложения «Умный транспорт». Однако с 2018 года они продолжат функционировать.

Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка, в начале следующего года пройдут электронные торги по выбору поставщика услуг по информированию населения о движении общественного транспорта.

На эти цели в городском бюджете заложено 138 тыс. рублей. Этой суммы достаточно для оплаты услуг с января по декабрь 2018 года.

В интернет-сервисе «Транспорт-онлайн» и мобильном приложении «Умный транспорт» можно отследить движение общественного транспорта, которые подключены к системе ГЛОНАСС.