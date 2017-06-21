Сегодня в Орле зарегистрируют тысячного новорожденного
20.06.2017
Сегодня, 20 июня, в 15.00, в городком ЗАГСе по адресу г. Орел, ул.Пролетарская гора, д.1, в здании мэрии состоится торжественная регистрация 1000-го новорожденного в г. Орле.
Напомним, что в 2016 году в Орловской области было зарегистрировано 8376 новорожденных. Среди них 90 двоен и 2 тройни.
Наиболее популярными в 2016 году среди новорожденных мальчиков стали имена Артём, Иван, Дмитрий, у девочек — Мария, Виктория, София.
Также были зарегистрированы дети с экзотическими именами: Ермак, Лорс, Евсей, Ратибор, Данислав, Рональдо, Аделина-Любовь, Митра, Оливия, Мадонна, Силеста.
Ссылки по теме:
Во Мценске торжественно зарегистрирован сотый в 2017 году новорожденный
Короткая ссылка obl1.ru/~/39879
Другие новости раздела
$ USD58.5786(+0.62)21.06
€ EUR65.321(+0.46)21.06
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: