Сегодня в Орле зарегистрируют тысячного новорожденного

Сегодня, 20 июня, в 15.00, в городком ЗАГСе по адресу г. Орел, ул.Пролетарская гора, д.1, в здании мэрии состоится торжественная регистрация 1000-го новорожденного в г. Орле.

Напомним, что в 2016 году в Орловской области было зарегистрировано 8376 новорожденных. Среди них 90 двоен и 2 тройни.

Наиболее популярными в 2016 году среди новорожденных мальчиков стали имена Артём, Иван, Дмитрий, у девочек — Мария, Виктория, София.

Также были зарегистрированы дети с экзотическими именами: Ермак, Лорс, Евсей, Ратибор, Данислав, Рональдо, Аделина-Любовь, Митра, Оливия, Мадонна, Силеста.

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