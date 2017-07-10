Сегодня в Орле стартовала ежегодная акция «Дорога в школу». Как обычно, её проводит городское управление социальной поддержки населения.

Цель акции — помочь малообеспеченным семьям подготовиться к новому учебному году. Помощь нужна мальчикам и девочкам с ограниченными возможностями здоровья, многодетным родителям, а также неполным семьям.

Прежде всего, школьникам требуются разнообразные канцелярские принадлежности для письма и рисования, а также портфели.

Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести канцтовары и принести их в Управление на улицу Ленина, 23, кабинет № 3.

Акция «Дорога в школу» продлится до 25-го августа.