Сегодня в Орле стартовала ежегодная акция «Дорога в школу»
10.07.2017
Сегодня в Орле стартовала ежегодная акция «Дорога в школу». Как обычно, её проводит городское управление социальной поддержки населения.
Цель акции — помочь малообеспеченным семьям подготовиться к новому учебному году. Помощь нужна мальчикам и девочкам с ограниченными возможностями здоровья, многодетным родителям, а также неполным семьям.
Прежде всего, школьникам требуются разнообразные канцелярские принадлежности для письма и рисования, а также портфели.
Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести канцтовары и принести их в Управление на улицу Ленина, 23, кабинет № 3.
Акция «Дорога в школу» продлится до 25-го августа.
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