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Сегодня в Орле состоится акция «Свеча памяти»

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22.06.2017

В 10.00 у стелы «Орел — город воинской славы» состоится торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие члены Правительства Орловской области, руководство города, лидеры общественных организаций, орловцы и гости города.

В 10.20 в библиотечно-информационном центре им. В. Еремина (Московское шоссе, 151) состоится вечер памяти «А завтра была война». Исторический хронограф «Тревожный рассвет 41-го...» начнется в 10.30 в Детской библиотеке им. М. Горького (ул. Степана Разина, 2). Видеоурок «Когда подходит памятная дата» в 11.00 соберет юных орловцев в центральной детской библиотеке им. И. Крылова (ул. Ленина 16/20).

В 11.00 в Детском парке откроется выставка рисунков клубного формирования «Юный художник» «Выстояли и победили». Здесь же в 12.00 стартует викторина «Мы помним — мы живем».

В 22.00 у стелы «Орел — город воинской славы» пройдет традиционная акция «Свеча памяти», где активисты общественных объединений, орловцы и гости города зажгут свечи в память о погибших в борьбе с фашизмом.

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