Сегодня откроется выставка традиционных ковровых изделий Ливенского района
14.07.2017
С сегодняшнего дня в Орловском музее изобразительных искусств можно будет увидеть ливенские домотканые ковры.
На выставке, которая откроется сегодня в 15:00, будут представлены традиционные ковровые изделия Ливенского района, созданные в различные десятилетия ХХ века.
Экспозиция организована по инициативе ливенского краеведа Сергея Кузьмина, представившего изделия, принадлежащие потомственным ливенским ковровщицам, а также образцы своей коллекции.
На выставке преобладают цельные цветочные ковры, сотканные на вертикальном стане — «пяльцах». Этот тип ковров впервые был освоен в среде однодворцев в середине ХIХ века.
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