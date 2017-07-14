Сегодня откроется выставка традиционных ковровых изделий Ливенского района

С сегодняшнего дня в Орловском музее изобразительных искусств можно будет увидеть ливенские домотканые ковры.

На выставке, которая откроется сегодня в 15:00, будут представлены традиционные ковровые изделия Ливенского района, созданные в различные десятилетия ХХ века.

Экспозиция организована по инициативе ливенского краеведа Сергея Кузьмина, представившего изделия, принадлежащие потомственным ливенским ковровщицам, а также образцы своей коллекции.

На выставке преобладают цельные цветочные ковры, сотканные на вертикальном стане — «пяльцах». Этот тип ковров впервые был освоен в среде однодворцев в середине ХIХ века.