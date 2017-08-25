Сегодня исполнилось 487 лет со дня рождения Ивана Грозного

25 августа (7 сентября) 1530 года, в подмосковном селе Коломенское у великого князя и государя всея Руси Василия III родился сын и наследник, который вошел в отечественную историю как Иван Грозный (1530-1584).

Если в 1480 г. Русь поднялась с колен, то при Иване Грозном она расправила плечи от Балтики до Сибири. При вступлении на престол Иоанн унаследовал 2,8 млн. кв. км, а в результате его правления территория государства увеличилась почти вдвое — до 5.4 млн. кв. км — чуть больше, чем вся остальная Европа. За то же время население выросло на 30-50% и составило 10-12 млн. человек. Для сравнения напомним, что за время царствования Петра I, превозносимого на Западе, население сократилось на 20-25%.

Напомним, что 14 октября 2016 года в Орле был установлен памятник царю, который считается основателем города.