Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с заместителем председателя Народного комитета провинции Биньзыонг республики Вьетнам

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с заместителем председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической республики Вьетнам.

Вьетнамская делегация прибыла в наш регион накануне. Гости использовали этот день, чтобы побывать в Орловском государственном университете, среди студентов которого есть и граждане Вьетнама.

Потомский пообещал визитёру максимально осветить интересующие его вопросы, связанные с совместным развитием сельского хозяйства и высоких технологий. А также — закрепить слова меморандумом о дальнейшей совместной работе.

После встречи вьетнамская делегация отправилась в поездку по предприятиям Орловщины.