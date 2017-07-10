Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с заместителем председателя Народного комитета провинции Биньзыонг республики Вьетнам
07.07.2017
Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с заместителем председателя Народного комитета провинции Биньзыонг Социалистической республики Вьетнам.
Вьетнамская делегация прибыла в наш регион накануне. Гости использовали этот день, чтобы побывать в Орловском государственном университете, среди студентов которого есть и граждане Вьетнама.
Потомский пообещал визитёру максимально осветить интересующие его вопросы, связанные с совместным развитием сельского хозяйства и высоких технологий. А также — закрепить слова меморандумом о дальнейшей совместной работе.
После встречи вьетнамская делегация отправилась в поездку по предприятиям Орловщины.
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