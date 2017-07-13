Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл ещё один приём по обращениям орловцев на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

Обеспечение лекарственными препаратами и переселение из ветхого и аварийного жилья обсуждались сегодня на приеме граждан, который провел Губернатор Орловской области Вадим Потомский по итогам работы «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина.

Один из самых актуальных вопросов — вопрос обеспечения лекарственными препаратами рассматривался первым.

Как было отмечено, орловцы, встретившиеся с главой региона, получат необходимые лекарства в ближайшее время. Кроме того, одной из обратившихся будет оказано содействие при подготовке документов на оформление группы инвалидности. Данное решение принимается федеральным органом.

«Правительство области прикладывает все усилия для организации стабильного обеспечения региональных льготников лекарственными препаратами», — отметил Вадим Потомский.

Губернатор Орловской области выступил с инициативой проведения совещания для обсуждения проблемы на федеральном уровне.

Также речь шла о переселении из ветхого и аварийного жилья. На личном приеме граждан дано поручение включить многоквартирный дом заявителя в соответствующую программу в 2018 году. Также в целях обеспечения безопасности местных жителей орловскими полицейскими уже с сегодняшнего дня будет усилено патрулирование близлежащей территории.

На личном приеме были рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищных условий, запретом на установку игровых автоматов в регионе.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Анатолий Мишанов, член Правительства Орловской области — руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин, представители УМВД России по Орловской области.