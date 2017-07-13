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  3. Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский побывал на "Дне открытых дверей" на заводе "Протон"

Сегодня губернатор Орловской области Вадим Потомский побывал на "Дне открытых дверей" на заводе "Протон"

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13.07.2017

Сегодня на заводе «Протон» прошёл «День открытых дверей». Одним из посетителей стал губернатор Вадим Потомский.

Как сообщает телеканал «Первый областной», сейчас на предприятии трудятся примерно 840 человек. Вакансий практически нет — среднемесячный заработок одного сотрудника составляет где-то 38 тысяч.

«Протон» хорошо зарекомендовал себя и среди заказчиков. Предприятие знают как ведущего производителя оптоэлектронной техники в нашей стране.

Завершая визит, губернатор поставил «Протон» в пример другим предприятиям региона.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» сегодня в 19:30.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40843

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