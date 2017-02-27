Сбербанк выпустил для бюджетников 200 тыс. карт

Сбербанк выпустил 200 тысяч карт для бюджетников РФ в рамках работы с Федеральным казначейством по их переводу со сберкнижек, сообщил в интервью РИА «Новости» первый зампред правления крупнейшего российского банка Максим Полетаев.

«Уже выпущено 200 тысяч карт бюджетополучателей, которых в России, по данным Минфина, порядка 300 тысяч», — сказал Полетаев.

«За прошлый год проведена очень большая совместная работа с Федеральным казначейством по переводу бюджетополучателей со сберкнижек на бюджетные карты. В результате доля операций в удаленных каналах обслуживания по этим клиентам выросла на 46% и сейчас составляет 82%», — отметил он.