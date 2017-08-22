С начала года орловским перевозчикам выписали более 30 штрафов

С начала 2017 года на орловских перевозчиков по разным причинам было наложено более 30 штрафов, сообщила пресс-служба городской администрации.

Об этом шла речь сегодня, 22 августа, на рабочем совещании в администрации города. В частности, обсуждалось санитарное состояние автобусов частных перевозчиков и соблюдение графиков движения в вечернее время.

По информации заместителя начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта Сергея Валуева, по поручению главы администрации Александра Муромского на прошлой неделе были проверены 140 автобусов. Выявлено четыре, находящихся в ненадлежащем санитарном состоянии — владельцам направлены предписания об устранении нарушений.

Также был проведен мониторинг соблюдения графиков движения маршрутных автобусов в вечернее время. Нерадивым перевозчикам были направлены шесть предписаний. Кроме того, тем, кто не соблюдает графики регулярно, выписаны четыре штрафа. Следующим шагом может стать расторжение муниципального контракта.

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