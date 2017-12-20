С начала 2017 года 2,7 тыс. орловских подростков получили временную работу

Мероприятия по организации занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет были организованы службой занятости Орловской области.

В рамках программы содействия занятости населения несовершеннолетние ребята работали вожатыми, культорганизаторами, младшими воспитателями, социальными работниками, фасовщиками, упаковщиками, кондитерами, посудомойщиками, уборщиками производственных и служебных помещений, официантами, консультантами, контролерами.

В Ливнах была практика трудоустройства подростков операторами набора и вёрстки в местной районной газете. Учащиеся работали на сельскохозяйственных предприятиях, а в зимнее время помогали в подготовке техники и семян к весенней посевной кампании, работали помощниками трактористов, слесарями.

Дополнительно к заработной плате, выплачиваемой работодателями, несовершеннолетние граждане получают материальную поддержку от центра занятости населения.