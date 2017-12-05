РЖД с 10 декабря начнут продавать билеты за 90 суток до даты отправления

Пассажиры с 10 декабря смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления, говорится в сообщении ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года», — отмечает компания.

Оформить билеты за 90 суток можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте РЖД.

Эта мера позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок, уверены в РЖД. «Открыв продажу проездных документов за 90 суток до отправления поезда, ОАО „РЖД“ продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов», — говорится в сообщении.