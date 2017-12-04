Рост ВВП России в октябре замедлился до 1% с 2,4% в сентябре

Рост ВВП России в октябре замедлился до 1% против 2,4% в сентябре, при этом Минэкономразвития сохраняет прогноз роста российской экономики 2017 года на уровне «около 2%». Об этом говорится в мониторинге министерства, пишет ТАСС.

«При общем положительном воздействии сделки ОПЕК+ на российскую экономику, в октябре динамика выпуска в добывающем секторе и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста. Дополнительными факторами замедления роста выступили негативная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности и снижение темпов восстановления кредитной активности в банковской сфере», — отмечается в материалах Минэкономразвития.

Данные факторы являются временными и не свидетельствуют об ухудшении качества экономического роста, а также не формируют рисков для устойчивости роста в будущем, указывают в министерстве.

Как сообщалось, ВВП России за январь — сентябрь 2017 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом в третьем квартале годовые темпы роста ВВП замедлились до 1,8% с 2,5% во втором квартале, оказавшись ниже прогноза Минэкономразвития — 2,2%.