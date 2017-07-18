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Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

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18.07.2017

Роспотребнадзор проверит популярную у детей и подростков игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья ребенка. Об этом говорится в сообщении на сайтеведомства.

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — говорится в сообщении на сайте.

В ведомстве также дают рекомендации по обращению с этой игрушкой, пишет ТАСС. Так, родителям не рекомендуется приобретать спиннеры с рук в неустановленных местах. Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают, что в виду того, что спиннеры продаются через интернет, «они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; в случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования».

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