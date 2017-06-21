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Регионы РФ заинтересовались орловской интерактивной картой капремонта

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21.06.2017

Впервые интерактивная карта по контролю за капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов была разработана и внедрена в Орловской области. Сегодня в орловской инновационной разработке заинтересованы Хакасия, Пермский край, Ленинградская, Тверская, Псковская и Омская области.

Напомним, что проект «Интерактивная карта проведения капитального ремонта» был запущен региональным фондом капитального ремонта. Интерактивная карта размещена на официальном сайте регионального оператора http://орелкапремонт.рф и воспользоваться ей сможет любой житель региона, имеющий доступ в интернет. Далее «Карта проведения капитального ремонта» интегрируется с интернет-ресурсной системой «Реформа ЖКХ», которая предоставит всю интересующую пользователя информацию.

Ссылки по теме:

В Орловской области создадут интерактивную карту региона

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Короткая ссылка obl1.ru/~/39984

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