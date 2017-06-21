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Путин заявил об усовершенствовании соцвыплат семьям с детьми

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19.06.2017

Президент России Владимир Путин не исключил, что потребуется «более эффективная настройка» системы социальных пособий для семей с детьми, сообщает ТАСС.

«Говорится о более эффективной настройке, усовершенствовании системы социальных пособий для семей с детьми», — сказал президент, говоря о рассматриваемых для улучшения демографической ситуации мерах.

На совещании по экономическим вопросам Путин также констатировал, что «рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала».

Напомним, что сейчас в Орловской области каждой многодетной семье осуществляется выплата единовременного пособия при рождении третьего ребенка в размере почти 20,8 тыс. рублей, на четвертого и последующих детей — 27,7 тыс. рублей. Кроме того, выплачивается ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет и ежегодная единовременная выплата на каждого ребенка школьного возраста.

С 2012 года в Орловской области осуществляется выплата регионального материнского капитала при рождении и усыновлении третьего и последующих детей. Ежегодно эта выплата индексируется. В 2017 году ее размер составляет порядка 129,2 тыс. рублей. С момента введения материнский капитал выплачен 4 607 многодетным семьям в общем объеме 550,6 млн рублей.

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