Путин призвал россиян заботиться о родине

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам торжественных мероприятий, посвященных 1115-й годовщине зарождения российской государственности и 155-й годовщине открытия памятника «Тысячелетие России», отметив необходимость беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о Родине, сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 1155-летием зарождения российской государственности. Этот юбилей знаменует важный этап российской истории — именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства — на основе единения и согласия», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул символичность того, что праздничные мероприятия проходят на древней Новгородской земле, «где формировались традиции гражданственности, богатейшее культурное, духовно-нравственное наследие нашего народа, ковалась его ратная слава». Российский президент отметил, что в знак признания заслуг Великого Новгорода и роли в судьбе Отечества — 155 лет назад здесь был воздвигнут величественный памятник «Тысячелетие России».