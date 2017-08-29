Программу расселения аварийного жилья перенесут на 2018 год
29.08.2017
Власти перенесут программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год, пишет ТАСС. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область.
«Что касается жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года, целевая задача ставилась — расселить его в 2017 году. В основном, с этой задачей справимся на 99%. Какие-то небольшие остатки будут на 2018 год», — сказал Козак. Зампред правительства пояснил, что решение о переносе программы принято для того, чтобы «в трудных экономических условиях уменьшить нагрузку, прежде всего, на региональные бюджеты».
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