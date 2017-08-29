Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.08.2017 Вторник 16:53
сейчас в эфире
16:30
Документальный сериал
Тайны века|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Программу расселения аварийного жилья перенесут на 2018 год

Программу расселения аварийного жилья перенесут на 2018 год

Версия для печати

29.08.2017

Власти перенесут программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год, пишет ТАСС. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область.

«Что касается жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года, целевая задача ставилась — расселить его в 2017 году. В основном, с этой задачей справимся на 99%. Какие-то небольшие остатки будут на 2018 год», — сказал Козак. Зампред правительства пояснил, что решение о переносе программы принято для того, чтобы «в трудных экономических условиях уменьшить нагрузку, прежде всего, на региональные бюджеты».

Ссылки по теме:

Более 16 млн кв метров аварийного жилья ликвидировано в России за 10 лет

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41653

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.08.2017

В Орловской области отремонтируют 17 объектов здравоохранения

29.08.2017

Более 16 млн кв метров аварийного жилья ликвидировано в России за 10 лет

29.08.2017

Смертность населения в РФ в январе-июле снизилась на 2,1%

29.08.2017

В Орле зарегистрировано 3 тыс. иностранцев из 96 государств

29.08.2017

Потомский взял под контроль ситуацию с обрушением стены дома на Дубровинского

$ USD58.532(-0.01)30.08
€ EUR70.4316(+0.59)30.08

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online