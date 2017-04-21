Проект генплана Орла обсудят всенародно на открытых слушаниях

Все желающие могут принять участие в обсуждении нового проекта генерального плана Орла. Городские власти намерены сделать процесс максимально открытым и доступным. Предусматривается проведение 11 публичных слушаний во всех районах города в будние и выходные дни. Генплан будет размещен в фойе администрации города Орла, на официальном сайте городской администрации.

Об этом сообщил Олег Минкин, начальник управления градостроительства администрации Орла на заседании комитета госовета по строительству, перспективному развитию города 20 апреля.

«Исходя из количества жителей в областном центре, по закону должно быть проведено не менее 11 публичных слушаний, — сказал Минкин. — Планируется провести в трех районах города по три слушания и два — в Железнодорожном районе».

Начальник управления предложил провести мероприятия с 29 мая по 5 июня 2017 года.

Минкин напомнил историю вопроса. В 2013 году было принято решение о корректировке генерального плана 2008 года. В 2014 году с научно-проектным институтом «ЭНКО» был заключен муниципальный контракт. Подрядчик подготовил несколько этапов проекта документа к концу 2014 года — до момента перехода полномочий от муниципалитета субъекту федерации. В 2016 году была принята поправка в законе «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», разрешающая муниципалитету закончить работы по корректировке проекта.

Минкин также пояснил суть изменений, внесенных в проект генерального плана.

Проект стал менее амбициозным, из улично-дорожной сети исключены двухуровневые развязки. В прежнем документе не были отражены развитие микрорайона Зареченский и 13-ый микрорайон. Пересмотрен центр города — появились зоны исторического ядра, включает и неприкасаемые зоны и территории с ограничением строительной деятельности. Генплан должен быть приведен в соответствие с федеральным законодательством.